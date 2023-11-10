وزير الخارجية اللبناني الأسبق: إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات طوال تاريخها

قال فارس بويز وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن المطالبة بهدنة في قطاع غزة، قد لا تلتزم بها إسرائيل، فالتاريخ يثبت أنها لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن، أو الأمم المتحدة، أو أي قرار دولي، فلديها ما يكفي من القوة المستندة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعلها تمتنع عن تنفيذ أي قرار.

بويز: العالم يضغط على أمريكا

وأضاف «بويز» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن العالم حاليًا، يضغط عليه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسيطر عليها إسرائيل انتخابيًا وماليًا وسياسيًا وإعلاميًا في الداخل الأمريكي، وانطلاقًا من هنا فإن المحكمة الدولية والعدل الدولية، وما أشبه ذلك، مجرد نظريات لا تطبق.

«بويز»: القمة العربية تؤكد ضرورة وقف القتال

وتابع «بويز» بأن القمة العربية تؤكد ضرورة وقف القتال، وضرورة الوقوف على حل سياسي، يتجه إلى دولة فلسطينية مستقلة.