مصرع عامل سقط من الطابق الثالث أثناء عمله في أكتوبر.. اختل توازنه

لقي عامل بناء مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث جثة هامدة في الحال أثناء عمله، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط عامل بناء من علو ووفاته في الحال، على الفور انتقل العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث والمقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة.

كان يقوم ببناء سور أعلى سطح العقار

وبالانتقال تبين أن مصرع عامل بناء 30 سنة، وجرى التقابل مع عامل زميله في العمل والذي أفاد أن المتوفى كان يقوم ببناء سور أعلى سطح العقار واختل توازنه وسقط جثة هامدة في الحال، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.