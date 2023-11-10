مصرع عامل صدمته سيارة في الشيخ زايد بالجيزة

لقي عامل مصرعه فى حادث تصادم بالشيخ زايد ثان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل المقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة له.

وبالانتقال تبين أثناء عبور عامل عمره 27 عاما الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها شخص ما أدى إلى وفاته فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.