الأرصاد تعلن موعد توقف الأمطار على أقصى جنوب البلاد.. غزيرة يصاحبها رعد وبرق

يشهد أقصى جنوب البلاد تساقط أمطار رعدية، يصاحبها إشارات البرق وصوت الرعد، ونشرت الصحفة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، مقاطع فيديو لظاهرة البرق والرعد والأمطار المصاحبة لها على أقصى جنوب البلاد وبالتحديد مرسى حميرة وشلاتين بجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الأقمار الصناعية ترصد سقوط أمطار رعدية

وكانت الأقمار الصناعية بالأمس، رصدت صور لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وخاصة مدينة «حلايب» ومناطق من الصحراء الشرقية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

موعد توقف سقوط الأمطار الرعدية

وحول موعد توقف الأمطار الرعدية على جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد، فإن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى أنها تستمر حتى يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن خريطة توزيع الأمطار الرعدية تشمل عدة أقاليم على مستوى الجمهورية.

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث من 30 إلى 40% على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن تساقط الأمطار يتسمر على فترات مقطعة على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر وسيناء حتى يوم الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.