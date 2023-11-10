أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات اليوم.. اعرف أماكن سقوطها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الأمطار الرعدية التي تضرب عددا من المحافظات اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر الجاري، ليسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل.

أماكن سقوط الامطار الرعدية اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، أنه من سقوط الأمطار الرعدية على عدد من المحافظات اليوم، والتي تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، بينما تكون الأمطار رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة: 28 21

- العاصمة الإدارية: 29 20

- 6 أكتوبر: 29 20

- بنها: 28 21

- دمنهور: 27 19

- وادي النطرون: 27 19

- كفر الشيخ: 28 19

- المنصورة: 27 19

- الزقازيق: 28 20

- شبين الكوم: 29 21

- طنطا: 28 20

- دمياط: 27 20

- بورسعيد: 27 19

- الاسماعيلية: 30 19

- السويس: 30 19

- العريش: 28 17

- رفح: 27 18

- رأس سدر: 30 22

- نخل: 27 16

- كاترين: 26 14

- الطور: 29 19

- طابا: 31 20

- شرم الشيخ: 32 23

- الإسكندرية: 26 18

- العلمين: 24 18

- مطروح: 25 18

- السلوم: 25 17

- سيوة: 27 16

- رأس غارب: 32 23

- الغردقة: 32 22

- سفاجا: 32 22

- مرسى علم: 32 23

- شلاتين: 32 26

- حلايب: 29 25

- أبو رماد 31 24

- رأس حدربة: 29 24

- الفيوم: 30 19

- بني سويف: 31 19

- المنيا: 31 17

- أسيوط: 32 17

- سوهاج: 33 18

- قنا: 35 20

- الأقصر: 36 20

- أسوان: 37 23

- الوادي الجديد: 36 19

- أبو سمبل: 35 24