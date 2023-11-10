أمطار رعدية تضرب المحافظات غدا.. تصل إلى القاهرة الكبرى ويصاحبها شبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا، مرجحة أن تكون هناك فرصا لسقوط أمطار على المحافظات، مع انتشار للشبورة الكثيفة، بدءا من 4 إلى 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار رعدية تضرب المحافظات غدا

أوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصا لسقوط أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والوجه البحري، وتمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت

جاءت درجات الحرارة غدا السبت، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.