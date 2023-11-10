عبدالسند يمامة يصل إلى الدقهلية لعقد أول مؤتمر جماهيري بالمحافظة

وصل، منذ قليل، المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إلى قرية ميت فارس، التابع لمركز ومدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية لعقد أول مؤتمر جماهيري في المحافظة باسم غزة في قلب الوفد، وسط تشديدات أمنية مكثفة ورفع علم مصر والعلم الخاص بالحزب واستقبله مؤيدوه المرشح بالطبل والمزمار وزفة بالخيول.

وصول المرشح الرئاسي عبد السند يمامة إلى قرية ميت فارس

وقال محمد حلمي سويلم، رئيس اللجنة العامة بالدقهلية: «نرحب بالدكتور عبد السند يمامة وندعو بالنصر والنجاة لقطاع غزة مما يحدث لهم من قتل وتشريد في صمت دولي استشهد خلاله أكثرمن 10 آلاف شهيد، وهذه المجازر لم تحدث في حرب روسيا وأوكرانيا، والتحية لكل شعب الدقهلية وتحديدا قرية ميت فارس، والتحية الثانية لأبطال فلسطين».

النخلة رمز المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

وأعلن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 تحت شعار «قوم يا مصري»، ورقمه 3، ورمزه الانتخابي «النخلة».