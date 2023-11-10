اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر وقطر ترفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر وقطر ترفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية

- «السيسى وتميم» بحثا التصعيد العسكرى الإسرائيلى وسبل وقف نزيف الدم فى غزة.. ورفضا التهجير القسرى.. وناقشا طرق استدامة نفاذ المساعدات

- «الإسكان»: الدولة أنفقت المليارات لجذب الاستثمارات

- بدء تنفيذ مرافق المنطقة اللوجيستية بـ«أكتوبر الجديدة»

- «قمة الرياض».. امتداد لـ«القاهرة للسلام»

- تُعقد اليوم فى السعودية لبحث العدوان الإسرائيلى على «غزة»

- «زكى»: القرار الذى سيصدر سيعبر عن الموقف العربى الجماعى من استمرار الحرب الإسرائيلية

- محللون: مصر هى نقطة الارتكاز للتحركات العربية والدولية ولديها رؤية لحل القضية الفلسطينية

- دبلوماسيون: مطلوب قرارات ضاغطة لوقف الحرب وضمان دخول المساعدات إلى «القطاع»

- «العرابى»: «القمة» ستصدر توصيات بوقف كامل لإطلاق النار.. والقاهرة وجهت أنظار العالم نحو القضية

- باحث فلسطينى: نأمل من قمة الرياض وقف إطلاق النار.. والجهود المصرية مهمة لكسر حصار غزة

- الإرهاب الإسرائيلى يتصاعد

- 20 مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين ليلة الجمعة

وإبادة عائلات كاملة.. وعدد الشهداء يتجاوز 11 ألفاً

- نقص المستلزمات يجبر الطواقم الطبية على المفاضلة بين المصابين لعلاجهم وفق الإمكانات

- الأهلى ضيفاً على الجونة بحثاً عن صدارة دورى Nile

- «كولر» يستبعد 9 لاعبين من التشكيل

الصفحة الثانية

- «قمة الرياض» اليوم

- حقن الدم الفلسطينى أولاً

- العدوان الإسرائيلى على غزة.. بند وحيد على جدول أعمال القمة

- «القاهرة للسلام» وضعت الثوابت التى لا خروج عنها بشأن الوضع فى غزة

- «زكى»: القرار الذى سيصدر سيعبر عن الموقف العربى الجماعى من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى وكيفية التحرك لوقف العدوان ودعم فلسطين

- د. ماهر صافى: «غزة» ستصبح مقبرة للإسرائيليين لو أقدموا على اجتياحها.. والمقاومة جاهزة لهزيمتهم لأن «أهل مكة أدرى بشعابها»

- باحث فلسطينى: نأمل من القمة وقف إطلاق النار.. والجهود المصرية مهمة لكسر حصار غزة

الصفحة الثالثة

- دبلوماسيون: مطلوب قرارات ضاغطة لوقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة وضمان دخول المساعدات إلى الأهالى

- «مرسى»: القمة تتكامل مع جهود مصر.. و«رخا»: يجب رفض التهجير القسرى.. و«البرديسى»: لا لتصفية القضية على حساب الأمن القومى المصرى

- محللون: نحتاج للتنسيق الكامل بين الدول العربية لوقف نزيف الدم الفلسطينى

- «العنانى»: يجب فرض هدنة إنسانية والسماح بإدخال المساعدات.. و«الرقب»: مصر تبذل جهوداً جبارة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى القطاع والضفة

- محمد العرابى: الدبلوماسية المصرية لعبت دوراً كبيراً فى توجيه أنظار العالم نحو القضية الفلسطينية

- وزير الخارجية الأسبق: «القمة» ستُصدر توصيات للمجتمع الدولى بوقف كامل لإطلاق النار

الصفحة الرابعة

- «جريمة القرن».. إرهاب إسرائيل مستمر

- قوات الاحتلال تواصل قصف المنازل والمستشفيات

- 20 مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين ليلة الجمعة.. وإبادة عائلات كاملة.. وعدد الشهداء يتجاوز 11 ألفاً.. و27 ألف مصاب

- مى الكيلة: توقف 20 مستشفى من أصل 35 فى القطاع عن العمل

- وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر تبذل جهوداً كبيرة لدعم غزة.. والاحتلال ينتهك القوانين الدولية بقصف المستشفيات.. وتعطل 40 سيارة إسعاف بعد استهدافها

- إغلاق 71% من مرافق الرعاية الأوّلية بسبب القصف ونقص الوقود

- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: اللي ع البر عوام

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: قتل مع سبق الإصرار

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: الدعاية الصهيونية وأثرها على القضية الفلسطينية

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: سيناريوهات الحل كوابيس تهدد حلم الوطن

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. عدونا وهم وكيده سراب

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: 2 كجم ديناميت لكل غزاوي

- مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: ابن النادي.. ابن الشركة ابن الورشة

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: إسرائيل.. شهادة وفاة النظام الدولي «المتحضر»!

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: مستقبل القطاع بين الفراغ والضياع

- مقال رأي لـ سيد حسين، بعنوان: أحلام مؤجلة

- مقال رأي لـ أحمد البنهساوي، بعنوان ملعقة وولاعة في مواجهة النووي!

- مقال رأي لـ هاجر جميل، بعنوان: مصريون بدرجة إنسان

الصفحة الثامنة

- «أصحاب الهمم» فى مهمة إنسانية.. مساعدات ووقفات وفيديوهات لنصرة «غزة»

«متلازمة داون».. «كريم» يشارك فى قوافل «رفح» و«مصطفى» يتمسك بالشال والخريطة

- «الصم».. «كريم» .. دعوات واستغاثات بلغة الإشارة.. ومساعدات إلكترونية

- «المكفوفون».. معاناة أهالى غزة: فقدنا البصر.. والحياة

- «كلاكيت تالت مرة».. «إليسا» تؤجل طرح ألبومها بسبب العدوان

- «لا نبيع غير المنتج المصرى» دعم فلسطين يبدأ من «السوبر ماركت»