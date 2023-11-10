اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر وقطر ترفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية
كتب:
محمد عزالدين
06:31 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصر وقطر ترفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية
- «السيسى وتميم» بحثا التصعيد العسكرى الإسرائيلى وسبل وقف نزيف الدم فى غزة.. ورفضا التهجير القسرى.. وناقشا طرق استدامة نفاذ المساعدات
- «الإسكان»: الدولة أنفقت المليارات لجذب الاستثمارات
- بدء تنفيذ مرافق المنطقة اللوجيستية بـ«أكتوبر الجديدة»
- «قمة الرياض».. امتداد لـ«القاهرة للسلام»
- تُعقد اليوم فى السعودية لبحث العدوان الإسرائيلى على «غزة»
- «زكى»: القرار الذى سيصدر سيعبر عن الموقف العربى الجماعى من استمرار الحرب الإسرائيلية
- محللون: مصر هى نقطة الارتكاز للتحركات العربية والدولية ولديها رؤية لحل القضية الفلسطينية
- دبلوماسيون: مطلوب قرارات ضاغطة لوقف الحرب وضمان دخول المساعدات إلى «القطاع»
- «العرابى»: «القمة» ستصدر توصيات بوقف كامل لإطلاق النار.. والقاهرة وجهت أنظار العالم نحو القضية
- باحث فلسطينى: نأمل من قمة الرياض وقف إطلاق النار.. والجهود المصرية مهمة لكسر حصار غزة
- الإرهاب الإسرائيلى يتصاعد
- 20 مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين ليلة الجمعة
وإبادة عائلات كاملة.. وعدد الشهداء يتجاوز 11 ألفاً
- نقص المستلزمات يجبر الطواقم الطبية على المفاضلة بين المصابين لعلاجهم وفق الإمكانات
- الأهلى ضيفاً على الجونة بحثاً عن صدارة دورى Nile
- «كولر» يستبعد 9 لاعبين من التشكيل
الصفحة الثانية
- «قمة الرياض» اليوم
- حقن الدم الفلسطينى أولاً
- العدوان الإسرائيلى على غزة.. بند وحيد على جدول أعمال القمة
- «القاهرة للسلام» وضعت الثوابت التى لا خروج عنها بشأن الوضع فى غزة
- «زكى»: القرار الذى سيصدر سيعبر عن الموقف العربى الجماعى من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى وكيفية التحرك لوقف العدوان ودعم فلسطين
- د. ماهر صافى: «غزة» ستصبح مقبرة للإسرائيليين لو أقدموا على اجتياحها.. والمقاومة جاهزة لهزيمتهم لأن «أهل مكة أدرى بشعابها»
- باحث فلسطينى: نأمل من القمة وقف إطلاق النار.. والجهود المصرية مهمة لكسر حصار غزة
الصفحة الثالثة
- دبلوماسيون: مطلوب قرارات ضاغطة لوقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة وضمان دخول المساعدات إلى الأهالى
- «مرسى»: القمة تتكامل مع جهود مصر.. و«رخا»: يجب رفض التهجير القسرى.. و«البرديسى»: لا لتصفية القضية على حساب الأمن القومى المصرى
- محللون: نحتاج للتنسيق الكامل بين الدول العربية لوقف نزيف الدم الفلسطينى
- «العنانى»: يجب فرض هدنة إنسانية والسماح بإدخال المساعدات.. و«الرقب»: مصر تبذل جهوداً جبارة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى القطاع والضفة
- محمد العرابى: الدبلوماسية المصرية لعبت دوراً كبيراً فى توجيه أنظار العالم نحو القضية الفلسطينية
- وزير الخارجية الأسبق: «القمة» ستُصدر توصيات للمجتمع الدولى بوقف كامل لإطلاق النار
الصفحة الرابعة
- «جريمة القرن».. إرهاب إسرائيل مستمر
- قوات الاحتلال تواصل قصف المنازل والمستشفيات
- 20 مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين ليلة الجمعة.. وإبادة عائلات كاملة.. وعدد الشهداء يتجاوز 11 ألفاً.. و27 ألف مصاب
- مى الكيلة: توقف 20 مستشفى من أصل 35 فى القطاع عن العمل
- وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر تبذل جهوداً كبيرة لدعم غزة.. والاحتلال ينتهك القوانين الدولية بقصف المستشفيات.. وتعطل 40 سيارة إسعاف بعد استهدافها
- إغلاق 71% من مرافق الرعاية الأوّلية بسبب القصف ونقص الوقود
- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: اللي ع البر عوام
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: قتل مع سبق الإصرار
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: الدعاية الصهيونية وأثرها على القضية الفلسطينية
- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: سيناريوهات الحل كوابيس تهدد حلم الوطن
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. عدونا وهم وكيده سراب
- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: 2 كجم ديناميت لكل غزاوي
- مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: ابن النادي.. ابن الشركة ابن الورشة
- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: إسرائيل.. شهادة وفاة النظام الدولي «المتحضر»!
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: مستقبل القطاع بين الفراغ والضياع
- مقال رأي لـ سيد حسين، بعنوان: أحلام مؤجلة
- مقال رأي لـ أحمد البنهساوي، بعنوان ملعقة وولاعة في مواجهة النووي!
- مقال رأي لـ هاجر جميل، بعنوان: مصريون بدرجة إنسان
الصفحة الثامنة
- «أصحاب الهمم» فى مهمة إنسانية.. مساعدات ووقفات وفيديوهات لنصرة «غزة»
«متلازمة داون».. «كريم» يشارك فى قوافل «رفح» و«مصطفى» يتمسك بالشال والخريطة
- «الصم».. «كريم» .. دعوات واستغاثات بلغة الإشارة.. ومساعدات إلكترونية
- «المكفوفون».. معاناة أهالى غزة: فقدنا البصر.. والحياة
- «كلاكيت تالت مرة».. «إليسا» تؤجل طرح ألبومها بسبب العدوان
- «لا نبيع غير المنتج المصرى» دعم فلسطين يبدأ من «السوبر ماركت»