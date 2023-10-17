أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بمحافظة القليوبية

حددت مديرية التضامن الاجتماعي أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة القليوبية، والتي تقدم خدمات اعتماد التقارير الطبية لذوي الهمم للتسجيل في منظومة كارت الخدمات، والحصول على الكارت للاستفادة منه.

خريطة أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات

أوضحت محافظة القليوبية في بيان لها أن مديرية التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة حددتا أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة القليوبية وفق الخريطة التالية :

- المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

- المستشفيات الخاصة.

- مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

- المستشفيات الجامعية والتعليمية.

- المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

أضاف بيان المحافظة أن أماكن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 تعمل لاستقبال الراغبين في الحصول علي البطاقة والتي تتيح مزايا وخدمات عديدة لذوي الهمم والتي تتميز بكونها بطاقة إثبات الإعاقة من تحديد نوعها فهي ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقًا للشروط المنصوص عليها من استخراج البطاقات

خطوات الاستعلام عن كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه بعد اعتماد التقارير الطبية في أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة القليوبية يتبع المتقدم عددًا من الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الكشف كالتالي:

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنـــــــــــا.

- إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

- الضغط على كلمة دخول.

- ظهور نتيجة الكشف الطبي فور إعلانها رسميا.

خدمات تتيحها بطاقة الخدمات المتكاملة

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه عقب الحصول علي البطاقة بعد اتمام الإجراءات في أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة القليوبية تتيح البطاقة للمستفيد عددًا من الخدمات لمن يحصل علي البطاقة من ذوي الهمم تتمثل في:

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الجمع بين معاشين.

- الدمج في المدارس.

- الدمج في الجامعات والمعاهد.

- التعيين نسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

رابط الحجز في أماكن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه متاح خدمة حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الحجز على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.

ويملأ المتقدم نموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات هيئة الشرطة، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.