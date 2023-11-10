«شباب مصر مع غزة».. انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم بمركز شباب مدينة دمياط

انطلقت اليوم الحملة القومية «شباب مصر مع غزة» بمركز شباب مدينة دمياط اليوم للتبرع بالدم في جميع محافظات مصر، دعماً للإخوة الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

قال الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحملة تأتي في إطار دعم الوزارة للأشقاء الفلسطينيين ولصالح مصابي العدوان علي قطاع غزة.

تبرع بالدم كى تستمر الحياة ولدعم الشعب الفلسطينيين

وأكد أن قطاع كبير من الشباب شارك في تنظيم حملة التبرع بالدم في الساحة الشعبية بمركز شباب التابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط وتم خلال الحملة رفع شعاراً «تبرع بالدم كي تستمر الحياة» خلال الحملة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع اللجنة العليا للقوافل الشاملة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمركز الإقليمي لنقل الدم بدمياط.