طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير من الشبورة والرياح المثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدة ظواهر جوية تشهدها حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وأهمها انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تستمر من الرابعة فجرا وحتى الساعة 8 صباحا.

وتابعت الأرصاد بأن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تكون رعدية أحيانًا على مناطق منالصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد مساءً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون خفيفة ورعدية أحينا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، لافتة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 11 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 12 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 13 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.