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عبد السند يمامة: لدينا تجارب في الحياة السياسية ونمتلك رؤية للعديد من القطاعات

كتب:

ريهام مصطفى
08:51 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
عبد السند يمامة المرشح الرئاسي

عبد السند يمامة المرشح الرئاسي

قال عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، إنه يمتلك رؤية قوية للعديد من المشكلات خلال الفترة الجارية ومنها الأسعار، لافتا إلى أن الحزب لم يكن وليد اللحظة وإنما له باع في الحياة السياسية.

وأضاف «يمامة»، أن الاستثمار والمشروعات الجديدة، والإنتاج كلها عوامل للمنافسة على الساحة الدولية في ظل الصراعات والحروب بين الدول أصبح الاعتماد على الإنتاج أمرا حيويا.

 

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