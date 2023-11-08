خدمات مجانية من البنوك خلال أيام.. تعرف عليها

تقدم البنوك المصرية بعد أيام، خدمات مجانية لجميع المواطنين بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بدعم وتعزيز الشمول المالي واستهداف جميع شرائح المجتمع والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، وعملا على ترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي بالمجتمع، وتوجيه البنوك للتركيز على الفئات المستبعدة.

استمرار الخدمات المجانية حتى 15 ديسمبر

وتبدأ الخدمات المصرفية المجانية، 1 ديسمبر المقبل وحتى 15 من الشهر نفسه، على أن تكون هذه آخر فعاليات الشمول المالي لهذا العام، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وعن أبرز الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك المصرية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، جاءت كالتالي:

- إمكانية فتح حسابات مجانية سواء التوفير أو الجارية.

- محفظة إلكترونية مجانية.

- الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف أو حد أدنى.

- إمكانية فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانًا، وفتح حسابات الشباب مجانًا.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية إذا تم الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

تنفيذ عدد من الأنشطة خلال فعاليات الشمول المالي

ويسمح البنك المركزي المصري بحسب الموقع الرسمي له لجميع البنوك المصرية بالعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة خلال فعاليات الشمول المالي عن طريق التواجد خارج الفروع في أماكن عامة للتوعية المالية للمواطنين، والترويج لمنتجات البنوك، وإصدار البطاقات مسبقة الدفع أو المدينة والعمل على تشجيع المواطنين لاستخدامها، وتفعيل واستخدام محافظ الهاتف.