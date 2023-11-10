أحمد فايق: الفن المصري كان ومازال الأكثر تأثيرا في العالم العربي

قال الإعلامي أحمد فايق، إنه في أثناء زيارة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمغرب، قال له أحد المواطنين المغربيين هناك: «يا عبدالناصر سلم لنا على إسماعيل ياسين»، لافتا إلى أن هذه الحكاية متداولة في كل شوارع المغرب، ولا يعرف مدى دقتها وصحتها، لكنها تحولت إلى معنى كبير.

تأثير إسماعيل ياسين على العالم العربي

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، أن إسماعيل يس في هذا التوقيت كان هو الشخص الأكثر تأثيرا في العالم العربي، والفن المصري كان وما زال الأكثر تأثيرا في العالم العربي، وهذا المواطن البسيط مصر بالنسبة له تعني إسماعيل ياسين.

ولفت إلى أن هذه الفكرة وصل لها العالم أجمع مبكرًا، لذلك هوليوود منذ بداية السينما عملت على فكرة القوة الناعمة، لأنها لها تأثير ومردود كبير على الاقتصاد و«أكل العيش».

كوريا لديها مشروع ثقافي كبير

وأوضح أن «بي تي إس» هي فرقة كورية مشهورة، وإحدى الفرق التي تغزو العالم حاليا، ضمن «الكيبوب»، فكوريا لديها مشروع ثقافي كبير لغزو العالم.