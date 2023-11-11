تفاصيل إحلال وتجديد محطتي صرف صحي أبو قرقاص بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن تنفيذ مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يشمل إحلال وتجديد محطتي رفع صرف صحي بمركز أبو قرقاص.

ودعت شركة مياة الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا المقاولين المؤهلين وشركات المقاولات المتخصصة في مجال أعمال شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي من الفئة المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء للاشتراك بالمناقصة الدولية مناقصة عامة، لتقديم عطاءات لإحلال وتجديد محطتي رفع صرف صحي رقم «1» - محطة صرف صحى رقم «4» بمركز أبوقرقاص.

تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة المصرية ممثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي حصلت على مشروعات ضمن برنامج تحسين خدمات مياة الشرب والصرف الصحي IWSP2 المرحلة الثانية لتنفيذ المشروعات الممولة من بنك التعمير الألماني «KFW» وبنك الاستثمار الأوربي « EIB» والمفوضية الأوربية «EC» والوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية «SECO» والحكومة المصرية «GOE» وتنوى تطبيق جزء من التمويل لتنفيذ إحلال وتجديد محطتى محطة رفع صرف صحي رقم «1» محطة صرف صحي رقم «1» بمركز أبوقرقاص، ويجب على مقدمي العطاءات تقديم ضمان ابتدائي للعطاء على أن يكون صادرا من بنك مصرى أو أى بنك لديه بنك مراسل في مصر، وقيمة التأمين الابتدائي : 1000000 جنيه، ويجوز لمقدمي العطاءات الدخول في شراكة مع مقدمي عطاءات آخرين لتعزيز قدرتهم على تنفيذ والتعاقد بنجاح.

آخر موعد لتلقي العطاءات الفنية والمالية

وأوضح رئيس الشركة، أنه سيتم عقد جلسة الاستفسارات بتاريخ 14 نوفمبر الجاري بمقر شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا علما بأن أخر موعد لتلقى الاستفسارات والرد عليها بتاريخ 13 ديسمبر، وآخر موعد لتلقي العطاءات الفنية والمالية 3 يناير المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويتم تسليم العروض بنظام المظروفين فني به مستندات التأهيل ومالي على العنوان: عدنان المالكي أرض سلطان مقر شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا عناية الإدارة العامة للشئون الإدارية، وسيتم تقييم العطاءات المقدمة بنظام النقاط، ولن يتم قبول العطاءات المتأخرة تحت أي ظرف، ولن يتم قبول العطاءات المقدمة إلكترونيا.