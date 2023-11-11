أسعار اليورو اليوم السبت 11-11-2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار اليورو اليوم السبت 11-11-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، آخر أيام العطلة الأسبوعية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وفقا لآخر تحديثات عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، 32.84 جنيه للشراء، و33.06 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 32.95 جنيه للشراء، و33.10 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 32.84 جنيه للشراء، وسجل 33.09 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 32.95 جنيه للشراء، و33.17 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 32.95 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.07 جنيه للشراء، وسجل 33.16 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.