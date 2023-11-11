كيف دعم نجوم الأغنية الشعبية والراب القضية الفلسطينية؟.. «راجعين وغصن الزيتون»

لا صوت يعلو فوق صوت القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة على مدار شهر، فالجميع يسعى أن يصل صوته ودعمه كلٌ بطريقته، فالجماهير يهتفون لفلسطين في المدرجات أثناء حضورهم مباريات كرة القدم، واللاعبون مع كل هدف يحرزونه يدعمون القضية، وكذلك الفنانون منهم من سافر إلى رفح ككريم عبد العزيز وياسر جلال وأشرف زكي ومنهم من شارك مع الهلال الأحمر مثل ياسمين صبري وأحمد العوضي ودينا الشربيني، ومنهم من وقف في وقفة تضامنية مع أهل غزة ومنهم باسم سمرة وخالد الصاوي.

كما أجل المطربون مشروعاتهم الجديدة وتسجيل أغاني جديدة خاصة بالقضية الفلسطينية، وبدأ عدد كبير من مطربي الأغاني الشعبي والراب يقدمون عددا من الأغاني الجديدة لدعم القضية الفلسطينية.

وآخر هذه الأعمال أغنية «قومي يا غزة»، والتي طرحها الثلاثي محمد أسامة، حودة بندق، خالد عجمي، والأغنية من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

وتم تخصيص أرباح الأغنية لصالح أهالي غزة، وحققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة في يوم.

أغنية أحمد شيبة

وطرح نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة أغنية «قاتلني و جاي تقولي شالوم»، واقتربت من النصف مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كلمات عصام حجاج وألحان تامر كروان وتوزيع مصطفى أبو ريه.

واستمر نجوم الأغنية الشعبية في طرح الأغاني، فطرح طارق الشيخ أغنية لدعم القضية حملت اسم «لما النفس تهون علي النفس والرحمة اللى بنا تموت».

أحمد سعد غصن الزيتون

وكان أول الفنانين الشعبين الذين طرحوا أغاني لدعم القضية أحمد سعد بأغنية «غصن الزيتون» والتي طرحها منذ بداية الأحداث وتخطت الأغنية الــ700 ألف مشاهدة على «يوتيوب».

نجوم الراب يجتمعون في راجعين

ولنجوم الراب مشاركة في أغنية «راجعين» والتي تم تخصيص أرباحها هي أيضا لدعم القضية، وشارك بها مجموعة كبيرة من مطربي الراب والأندرجراوند في الوطن العربي بأكمله ومن ضمن المشاركين أمير عيد، مروان موسى، عفرتو، دينا الوديدي، عصام نجار وغيرهم من الفنانين العرب وتخطت الأغنية الــ3 ملايين مشاهدة منذ طرحها منذ نحو 10 أيام.