بدء إصلاح كسر ماسورة مياه في حي شرق مدينة نصر

تلقت غرفة عمليات حى شرق مدينة نصر بلاغا بوجود كسر في ماسورة مياه، وعلى الفور قام الحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، لاتخاذ ما يلزم لصيانة وتجديد شبكة البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة إصلاح الأعطال

أكد اللواء أحمد جودة عبد السميع رئيس حي شرق مدينة نصر، أن فريق عمل إدارة المتابعة الميدانية ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي، توجه إلى موقع البلاغ للقيام بأعمال الإصلاح بشارع البطراوي، والعمل على إصلاح ماسورة قطر 200 ملم.

مراجعة تراخيص الأكشاك

من ناحية أخرى، تواصل أجهزة الحي مراجعة تراخيص الأكشاك، للتأكد من التزامها، وإزالة أي إشغالات على الفور، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين، وذلك في إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي، إذ جرى رفع إشغالات محلات وباعة جائلين بنطاق شارع عباس العقاد وجار المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.