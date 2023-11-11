«يمامة»: قمة الرياض خطوة على طريق العمل العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم، تعد امتدادا لقمة القاهرة للسلام، وخطوة على طريق العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن مؤتمره الجماهيري الأول الذي عقد بالدقهلية، جاء تحت عنوان «غزة في قلب الوفد»، تأكيدا على دعم الوفد للقضية الفلسطينية على مدار سنوات.

القمة العربية الإسلامية بالرياض

أضاف «يمامة» لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تبذل ما تستطيع تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، مؤكدا أن الأمة العربية تحتاج إلى التضامن والترابط، لأن التخاذل مرفوض في هذا التوقيت، ولذلك سننتظر ما ستسفر عنه قمة الرياض العاجلة.

وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وشدد المرشح الرئاسي، على ضرورة العمل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهله الدائم للقانون الدولي، وعدم التزامه بمقررات الأمم المتحدة، والإصرار علي ارتكاب المجازر، وقتل المدنيين والضغط عليهم عن طريق حرمانهم من المياه والكهرباء والوقود والغذاء لتهجيرهم قسراً من أراضيهم، وإجبارهم على التوجه جنوبا انتهاكًا لحدود دول أخرى ذات سيادة.