باحث فلسطيني عن القمة العربية: تستهدف وقف العدوان وفتح ممرات آمنة للمساعدات

عوّل الدكتور ماهر صافى، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، على القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض اليوم، إذ تستهدف وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أسرع وقت، إلى جانب إيجاد ممرات آمنة لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية للمدنيين، فإذا استمر ت الحرب بهذا الشكل ستشهد المنطقة مسرحاً جديداً من القتال آثاره سلبية، كما أن غزة تشهد حربين، الأولى هي القصف الإسرائيلي المستمر عليها، والثاني إنهاء الجوع الذى يعانيه أبناء القطاع نتيجة للحصار الخانق الذى فرضته إسرائيل عليهم.

الوضع الراهن في غزة

وقال «صافي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنَّ الوضع الراهن في غزة بعد مرور شهر على مجازر المحتل الإسرائيلي «صعب للغاية»، وأعداد الشهداء في ارتفاع كبير تجاوز الـ10 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وبلغ عدد الجرحى أكثر من 25 ألف جريح أغلب جراحهم خطيرة ما بين البتر والحروق من الدرجة الرابعة نظراً لاستخدام إسرائيل أسلحة وقنابل محرمة دولياً.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أنَّ الأسئلة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي لتشوهات وبتر في الأطراف، لافتاً إلى أن الدور المصري والجهود المستمرة من القيادة المصرية لتخفيف الحصار «مهم جداً» في ظل ما يعانيه شعب غزة من قتل وتشريد وتجويع ودمار شمل كل القطاع.