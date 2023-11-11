مركز جهينة بسوهاج يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج جلسة التشاور التشاركي العامة لإعداد مقتراحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024 بقاعة الوحدة المحلية.

وقال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، إنه تم عرض مشروعات خطة العام المالي 2023 / 2024، على الحضور، لتقييم ما تم بالعام الماضي، وتحديد أولويات العمل بالعلم الحالي واحتياجات المركز.

خريطة مشروعات جهينة بالعام المالي الحالي

وأضاف أن خطة العام المالي 2023/2024 شملت ما يلي:

- أعمال تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق المحلية بمدينة جهينة.

- تطوير ورفع كفاءة منطومة الإنارة بمركز جهينة.

- رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة جهينة.

- إعادة رصف بعض الشوارع وتركيب بلاط إنترلوك بها.

- رفع كفاءة منظومة الإطفاء والحريق وتغطية بعض المساقي والتي تم البدء في إجراءات الطرح والترسية بالفعل.

مشاركة المواطنين بوضع خطة العام المالي بجهينة

وأوضح «عباس»، إنه تم الاستماع وإعطاء الفرصة لجميع الحضور للإدلاء بمقترحاتهم في كافة برامج خطة 2025/2024 وذلك لإدراج أي مشروعات تكون لها نفع عام ومردود إيجابي لإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الشاملة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وشارك بالجلسة التشاورية النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، وممثلي النائب إبرهيم خليفة أبو دوح، والنائب محمود الضبع ومديري الإدارات الخدمية بجهينة، ومحمد الدقل مسئول المشاركة المجتمعية، وسوزان عبد الرحمن حسن مدير إدارة التخطيط بالوحدة المحلية، وأعضاء منتدى التنمية المحلية والقيادات الطبيعية والشعبية والشبابية والنسائية وعدد من المواطنين بمركز جهينة.