وادي الشيخ عواد بسانت كاترين.. عودة للحياة البدائية في أحضان الطبيعة

مدينة سانت كاترين، تعد من أجمل المدن التي تذوب في روحانياتها بمجرد أن تقع عينك عليها، فما أكثر الروحانيات التي تتجلى بها لجميع زوارها ومحبي الهدوء، كما تشتهر بجمال منتجعاتها السياحية، حيث الهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة، ومن أهم مناطق سانت كاترين «دير سانت كاترين ووادي الراحة ومقابر النبي هارون» التي تعد ملاذا للسياحة الدينية.

البعد عن المدنية واللجوء إلى الهدوء

مدينة سانت كاترين، تقصدها جنسيات مختلفة بهدف السياحة الدينية، ويقصدها أيضا الراغبون في متعة الهدوء وحب المغامرة بتسلق الجبال والعودة إلى الطبيعة والحياة البدائية.

ومن الأماكن التي تلجأ إليها هربا من الصخب والبعد عن المدنية وتجربة حياة لم يتسن لك تجربتها، القيام برحلة إلى منطقة "غربة" بوادي الشيخ عواد الذي تم بناؤه على الطراز البيئي البدائي بدون وجود لمظاهر التحضر، ويقصدها السائحون وفئة كبيرة من المصريين الهادفين لتجربة ومغامرة جديدة وخاصة من الشباب.

الحياة على ضوء الشموع أهم ما يميز السياحة بوادي الشيخ عواد بسانت كاترين

وقال الشيخ جميل عطية، وهو أيضا من المشرفين على إدارة القرية، «تعمل القرية بدون كهرباء ونستبدلها بالشموع مع عدم توافر شبكات الاتصالات من أي نوع بتلك المنطقة مما يجعلها بؤرة هدوء وعودة إلى الماضي الذي طالما تمنى الكثيرون الرجوع إليه».

سلاسل جبلية لهواة التسلق

وأشار جميل، إلى أن المنطقة تشتهر بالصحاري الشاسعة المتنوعة التي تذخر بمجموعة من السلاسل الجبلية التي تصلح لهواة التسلق والتمتع بالوقوف على سفوحها، ومنها جبل البنات وجبل النعجة الذين يصلون إليها سيرا على الأقدام من داخل منتجع «غربة» وبانتهاء الرحلة يعودون مجددا للوادي.

قرية بنيت بدعم من الاتحاد الأوروبي وبإشراف محمية سانت كاترين

وقال الشيخ جميل، «يبعد وادي الشيخ عواد عن مدينة سانت كاترين حوالي 25 كم وللوصول إليه عن طريق طريقين إحداهما ممهد للوصول له بالسيارة من طريق الطرفة والأخرى سيرا على الأقدام من منطقة أبو سيلا بجوار مدينة سانت كاترين عن طريق الوادي ويبلغ الطريق 7 كم وتم بناء المكان دعما من الاتحاد الأوروبي لصالح بدو قبيلة الجبالية التي تعيش بتلك المنطقة وتشرف عليها محمية سانت كاترين».

أصل تسمية الوادي

وقال جبلي محمود، وهو ينتمي إلى قبيلة الجبالية، ويعمل مرشدًا سياحيًا بسانت كاترين: «يعود مسمى وادي الشيخ عواد لهذا الاسم نظرًا للشيخ عواد الذي كان يقطن تلك البقعة منذ أكثر من 80 سنة وهو تابع لقبيلة الجبالية وكان يتمتع بحب الناس له حيث كان يقصدونه للعلاج الروحاني وعندما توفي دفن في تلك المنطقة واستمر أهالي البدو بمداومة زيارة قبره وسمي الوادي باسمه وادي الشيخ عواد».

وتابع جبلي، بأن دخل المنتجع بالكامل يقسم على أهالي الوادي وهم حوالي 50 أسرة بدوية تابعة لقبيلة الجبالية، وهم من يديرون المكان وتقوم سيدات البدو بعمل المشغولات البدوية ليقوم الأطفال ببيعها للسياح.

كامب يستقبل الشباب الهاربين من الصخب

وقال الشيخ سليمان عبد الرحمن، أحد البدو المشرفين على إدارة القرية «نستقبل السياح من جميع الجنسيات ولكن في الفترة السابقة استقبلنا مجموعات كثيرة من الشباب المصريين من محبي المشي وتسلق الجبال والحياة البدائية والهاربين من صخب المدينة».

جلسات سمر بدوي لزوار الوادي

وأضاف سليمان، «نحن نقدم أشهى الأكلات البدوية والمشويات والشاي البدوي بالحبق المصنوع على الفحم والذي يبغيه ضيوف المكان ونقيم لهم في المساء مجلس سمر يقدم فيه المشروبات وسط أجواء الموسيقى البدوية ثم يتوجهون لغرفهم التي تعتمد على إضاءة الشموع للنوم فأغلب زوارنا من محبي التأمل والاسترخاء والراغبين في البعد لفترة عن الاتصالات وتجربة الحياة بدون كهرباء كما كان يعيش أسلافنا».