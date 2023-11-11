لافتات بشوارع المنصورة تدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية انتشار عدد كبير من اللافتات التي تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكُتب عليها «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر»، و«حبيب المصريين».

لافتات دعم الرئيس السيسي في المنصورة

ورصدت عدسة «الوطن»، انتشار وظهور اللافتات الداعمة للرئيس السيسي في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية داخل مدينة المنصورة، مثل شارع الجمهورية وأمام جامعة المنصورة والمشاية العليا والسفلية.

مستقبل وطن يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن، لـ«الوطن»، إن الحزب بأكمله يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد من تهديدات في الأمن القومي المصري، وما يحدث من عدوان في قطاع غزة والذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين، وهم أهالينا وأشقائنا وكان قرارا صائب وحكيم من قبل الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينين، وهذه اللافتات تعبر ولو بشيء بسيط عن حبنا ودعمنا لهذا القائد العظيم ومصر بحاجة إليه هذه الفترة العصيبة والانجازات على أرض الواقع تثبت ما أقوله.