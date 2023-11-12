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إقامة حفل «موسيقار الأجيال» بمعهد الموسيقي العربية اليوم

كتب:

بسمة شطا
02:49 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب

تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقي مساء اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر لإحياء سهرة غنائية مميزة، ضمن سلسلة حفلات وهابيات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية تحت رئاسة خالد داغر.

نجوم حفل موسيقار الأجيال 

يقام حفل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية وينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحييه عدد من نجوم الأوبرا، ومنهم ندا غالب وأحمد صبري ومحمد متولي وريم كمال.

وسيتم خلال الحفل تقديم عدد كبير من الأغاني التي قدمها محمد عبدالوهاب ومن بينها «فوق الشوك وهان الود والعوازل وساكن قصادي وخايف أقول اللي في قلبي وعندما يأتي المساء وفي الليل لما خلي وأهواك وإيه انكتبلي والدنيا غنوة واسأل دموع عينيا» وغيرها.

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بقلم بسمة شطا