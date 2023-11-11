طارق نور الدين مديرا عاما لإدارة دشنا التعليمية

تسلم، اليوم السبت، طارق نور الدين مهام مسؤولياته كمدير عام لإدارة دشنا التعليمية، عقب صدور قرار محافظ قنا اللواء أشرف الداودي رقم 529، والخاص بتدوير مديري عموم الإدارات التعليمية، لضمان كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين، وإنجاز الأعمال علي أكمل وجه، وشمل القرار ندب طارق نور الدين من مدير عام إدارة قوص التعليمية إلى مدير عام إدارة دشنا التعليمية ندباً.

السيرة الذاتية لـ«نور الدين»

يذكر أن طارق نور الدين عضو بلجنة البحث العلمي والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة، وشغل منصب معاون وزير التربية والتعليم في عام 2015، ومسؤول وحدة تكافؤ الفرص بمكتب وزير التربية والتعليم، وغيرها من الوظائف العديدة، كما شارك طارق نورالدين في وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014/ 2030، وشارك فى تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981.

المشاركة في المؤتمرات الدولية

كما شارك «نورالدين» أيضا في المؤتمر الدولي الأخير للطفولة المبكرة «تحديات – آمال»، والذي عقدته جامعة عين شمس عام 2018، وكان متحدثا رئيسا ومشاركا بورقة عمل علمية بعنوان «حلول غير تقليدية في توفير مكان لكل طفل في سن الخامسة بمرحلة رياض الأطفال»، كما حصل طارق نورالدين على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات وصناعة القرار.