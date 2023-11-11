انطلاق القافلة الطبية للعيوب الخلقية والتشوهات بأسوان أول ديسمبر

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، إنه تمت إقامة جلسات تحضيرية لاستقبال حالات التشوهات والعيوب الخليقة بمستشفى أسوان الجامعي تمهيدا لتنظيم وإقامة أكبر قافلة طبية مجانية للعيوب الخلقية و التشوهات ما بعد الإصابات والحروق بقسم جراحة التجميل والإصلاح التي تقام فعاليتها تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

إقامة جلسات تحضيرية لاستقبال حالات التشوهات والعيوب الخليقة

وذلك تحت إشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة والدكتور محمد صلاح الدين القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل والوجه والكفين.

وأضاف «الدهشوري»، أنه في إطار القوافل الطبية التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان تعد قافلة الشفة الأرنية لرسم البسمة علي وجوه الأطفال إحدى القوافل الطبية المجانية التي تنظمها جامعة أسوان سنويا لخدمة المرضى من الأطفال بصعيد مصر.

مستشفيات جامعة أسوان

وأشار الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أنه ستبدأ فعاليات القافلة في الرابع من شهر ديسمبر المقبل عام 2023م بإجراء العمليات الجراحية لجميع الأطفال المحتاجين لشق سقف الحلق والشفة الأرنبية، ويأتي هذا المجهود المبذول والمستمر لدعم العلاج الطبي وتيسيره على المواطنين والمقيمين بالمحافظة وما حولها واستمرارا للقوافل الطبية التي تقدمها جامعة أسوان للمرضى من الأطفال الذين يحتاجون إلي هذه الرعاية الصحية والجراحية بقسم جراحة التجميل والإصلاح.

انتهاء أعمال القافلة مؤتمر علمي طبي بعد القافلة

وأوضح الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل والوجه والكفين، أنه عقب انتهاء أعمال القافلة ينطق مؤتمر علمي لمناقشة هذه العيوب والإصابات بالحالات وكيفية علاجها مع تبادل الخبرات والعمل على تحفيز العمل الطبي والأكاديمي بقسم جراحة التجميل وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين شباب الأطباء والمختصين في جراحات التجميل.