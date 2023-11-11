مصادر فلسطينية: 23 شهيدا في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلين في رفح

أعلن التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، استشهاد 23 فلسطينياً على الأقل في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدف عدداً من المنازل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في اليوم الـ36 من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلن التلفزيون الفلسطيني، قبل قليل، أن 13 شهيداً على الأقل سقطوا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في رفح، كما سقط 10 شهداء في قصف منزل لعائلة «الغوطي» في رفح أيضاً.

كما يواصل طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته القصف العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية.

الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 11078 شهيدًا

وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 11078 شهيدًا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهي حصيلة غير نهائية.