تكريم 11 مدير مدرسة ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية بقنا

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا 11 مديراً متميزاً من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لتدريب «1000 مدير مدرسة»، عقب انتهاء تدريبهم وحصولهم على دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي نتيجة تدريبهم لمدة 6 أشهر في إحدى المؤسسات الرسمية، والبرنامج التوعوي حول الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم.

فن الإدارة للمدارس

وجه مدير تعليم قنا إلى خضوع المديرين إلى مرحلة معايشة بالمدارس تمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري يقومون خلالها بتطبيق فعلي وممارسة عملية لفنون ومهارات الإدارة.

ولفت إلى إعداد المديرين لخطة مرنة تستهدف تهيئة وإصلاح المدارس التي سيكلفون بالعمل بها وتحويلها إلى منارات تمثل نموذجا، ومثال متميز للمدارس المحيطة داخل الإدارة مع تحقيق الانضباط وغرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وحثهم على تعزيز مفهوم القدوة والإسهام بشكل فاعل في تعديل سلوك التلاميذ ونقل الخبرات إلى الزملاء، وابتكار حلول وأفكار لتذليل المعوقات والتغلب عليها.

وزير التربية والتعليم

وأضاف «السيد»، أن توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تؤكد دعم القيادات الجدد و منحهم كل فرص النجاح ومعاونتهم في ذلك نظراً لتميزهم خلال فترة الدراسة وامتلاكهم مجموعة من المهارات والمعارف والعلوم التي تتطلبها المؤسسة التعليمية، ويستلزم تطبيقها للنهوض وتحقيق رسالة سامية للمدرسة.

تعليم قنا

يذكر أن مدير تعليم قنا كرم سليمان محمود أحمد، وحسن محمود يوسف من إدارة الوقف التعليمية، وعماد الدين محمد علي وحاتم أبو الفتوح، وحازم محمود مصطفى من إدارة فرشوط التعليمية، والشاذلي أحمد محمد، ورامي نجدي فرغلي من إدارة قوص التعليمية، ومحمود محمد دردير من إدارة نقادة التعليمية، وعبد الله منصور رزق من إدارة قنا التعليمية، ومصطفى محمد عبيد وأيمن فتحي عبد الباقي من إدارة دشنا التعليمية.