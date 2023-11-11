أستاذ علوم سياسية: قمة الرياض رفضت نزع الشرعية عن منظمة التحرير الفلسطينية

قال جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية، إن من أهم بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، البند المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، لأنه كان هناك مطالبات لنزع الشرعية عنها، وتقديم بديل للشعب الفسلطيني يتوافق مع حكومات وتيارات مختلفة، وهذا يؤكد أن الدول الدول العربية أكثر استعددادًا للعمل على ما يدور في قطاع غزة.

الموقف المصري يمثل المشترك الرئيسي بين كل المواقف العربية

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري يمثل المشترك الرئيسي بين كل المواقف العربية، موضحًا أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عكست كل المواقف التي عبرت عنها عنها مصر منذ بدء الأزمة من احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الحرب، ومحاسبة منتهكي القانون الدولي تظهر لأول مرة في حديث الرئيس، وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين.

بنود البيان الختامي

وتابع، بأنه يرى أن النقاط الثماني الرئيسية التي أوردها الرئيس السيسي في كلمته هي من أهم بنود البيان الختامي، مؤكدًا أن من أهم نجاحات الخارجية المصرية هو شطب فكرة تهجير الفلسطينين لدى الدول الغربية.