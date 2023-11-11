ظواهر جوية تشهدها البلاد غدا.. شبورة وأمطار رعدية تصل للقاهرة للكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التى تشهدها البلاد غدا، منوهة بأن الشبورة المائية تتكون صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد خلال ساعات النهار ومعتدل على السواحل الشمالية وحارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة غدا الأحد 12 نوفمبر

درجات الحرارة غدا

-القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.