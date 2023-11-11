تشغيل الشباب وأسواق نموذجية.. طفرة بالخدمات المحلية في الغربية

طفرة كبيرة شهدتها محافظة الغربية، خلال الـ9 سنوات الماضية، في قطاع مشروعات المحليات وإنشاء الأسواق النموذجية وأعمال تطوير مصانع القمامة، وتوفير كل الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات تنموية صغيرة.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مشروعات المحليات التي تقدم خدماتها للمواطنين بداية من رقمنة محافظة الغربية وإنشاء 14 مركزا تكنولوجيا بتكلفة نحو 30 مليون جنيها، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات تنموية صغيرة وخدمات متنوعة طفرة كبيرة شهدتها المحافظة خلال 9 سنوات ماضية، تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التحول الرقمي

مبينا خلال مؤتمر «حكاية وطن» الذي عقده اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي بجامعة طنطا، أن المحافظة قامت برقمنة الديوان العام وربط الإدارات والمكاتب ببعضها البعض ، كما قامت بإدخال خطوط الفايبر في 728 مؤسسة حكومية من اصل 1500 مصلحه فضلا عن انشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه العامة والذي من خلاله يتم متابعة كافه ما يتم في المحافظة.

وأشار إلى أن هناك 77 مشروعا في المحليات وهم كالتالي، 9 مشروعات إنشاء مجمعات خدمات حكومية حياة كريمة، 11 مشروع إنشاء وحدات محلية، 2 إنشاء مواقف نموذجية، 5 مشروعات إنشاء مواقف نموذجية في حياه كريمة، 2 مشروع إنشاء أسوق نموذجية، 8 مشروعات أسواق نموذجية حياه كريمة، انشاء 8 مشروعات وحدات حمايه مدنية في حياة كريمه، 2 مشروع انشاء انشاء ورفع كفاءة المجازر، انشاء وحدة مرور المحلة، 4 مشروعات إنشاء نقاط شرطه حياة كريمة.

مشروعات تشغيل الشباب

كما تم إنشاء 4 مشروعات في تحسين البيئة، 2 مشروع تطوير مصنعين تدوير القمامة بدفرة والمحلة، و2 مشروع نقطة وسيطة بسمنود وزفتى، إلى إقامة 11 مشروعاً بهدف تشغيل الشباب، مثل مشروع مبادرة مشروعك، شارع 306، إنشاء منطقة عربات الطعام المتنقلة، مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأيضا إطلاق مبادرة نحن الاكثر انتاجا للقرى المنتجة.