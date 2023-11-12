مسعود: اسم كتابي «غير المكتوب عليهم» غير صادم ويعرض حكايات لم تنشر من قبل

قال الكاتب الصحفي محمد مسعود، إن عنوان كتابه «غير المكتوب عليهم» يبدو صادما، ولكن إذا ركز الشخص في العنوان لن يجد أنه صادم، والفكرة أن الاسم معبِّر وليس صادماً أو تجارياً، ويهدف لنشر حكايات لم تنشر من قبل.

وأضاف مسعود خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، والمذاع على راديو «on sport fm»، أنه يحب أرشفة أعماله، والتي يمكن أن تتحول إلى 10 كتب، ولكن وجد أن الحوار والشهادة الحية هي الأصدق والأبقى.

وأشار إلى أنه حتى 2020 لم يكن لديه كتب، بالرغم من تاريخه الممتد في الصحافة منذ 22 عاما، ومن ثم لم يكن ينوي أن يحدث ضجة عندما طرح كتابه، ولكن كتب نتيجة حالة الجدل على السوشيال ميديا عن أحد المسلسلات، وكتب عنه المعلومات التي لديه، ووجد بعدها الناس تطلب منه كتابة مسلسلات أخرى، وبالفعل بدأ في نشر سلسلة كتب.

ولفت إلى أنه كتب مسلسل «مذكرات سيئة السمعة»، الذي عُرِض في 2010، ولكن لم ينل حظه من العرض الجيد.