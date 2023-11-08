حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور)

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بحضور عدد من قيادات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية، وحي غرب شبرا الخيمة، بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة 5 حالات كبرى على مساحة 627 م2، وتنوعت المخالفات ما بين مسلحات خرسانية، ومنازل بالطوب السويسي.

وتنوعت الإزالات اليوم بمدينة بنها، حيث تم إزالة سقف ودور أول علوي بمنطقة منشية النور بمركز بنها، كما اشتملت الجولة على متابعة إزالة الطابق 11 و12 على مساحة 107م2 بشارع مصرف الحصة بطوخ.

إزالة طابقين وأعمدة حوائط

في مدينة القناطر الخيرية، تضمنت الإزالة على إزالة أرضي ودور أول علوي وأعمدة حوائط لمنزلين بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية، كما شملت الإزالة إزالة أرضي وأول علوي وأعمدة حوائط على مساحة 180م2 بقرية بهادة بالقناطر الخيرية وبحي غرب شبرا الخيمة، وتمت إزالة سقف الطوابق الخامس والسادس والسابع والثامن لمنزل بشارع البنك الأهلي بالحي على مساحة 95 م2.

إزالة 51 حالة

وبلغ إجمالي ما تم إزالته اليوم 51 حالة، على مساحة 1 فدان و23 قيراط و9 سهم بعدد من مراكز ومدن المحافظة وعدد مخالفات البناء 26 حالة بناء على مساحة 2065م2.

وأكد المحافظ أن الحملات تمكنت على مدار الأيام الماضية من إزالة عدد (408) حالة على مساحة 23 فدان و20 سهم، وعدد 61 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (3820م٢) وتم تحرير 180 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.