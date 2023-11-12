الممثلة الأمريكية أنالين ماكورد للأثريين بالكرنك: ٱنتم تعيشون حلم طفولتي

زارت الممثلة الأمريكية أنالين ماكورد، مصر مرتين، كان آخرها الزيارة التي تقوم بها حاليا لمختلف المناطق الأثرية التي بدأتها بزيارة الأقصر وأسوان، بصحبة مجموعة من صديقاتها، ومنها إلى المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة والإسكندرية، وفقا لما ذكره الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، في بيان صحفي.

4 ساعات في الكرنك

وأضاف «الصغير»، أن الممثلة الأمريكية جاءت إلى مصر في شهر يوليو، للاحتفال بعيد ميلادها، ولشدة حبها للحضارة المصرية القديمة، أصرت على تنظيم رحلة أخرى لمصر في نفس العام بصحبة صديقاتها، وعادت فيها لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر وخاصة معابد الكرنك التي قضت فيها أكثر من 4 ساعات، تشاهد كل مناطق المعبد، وعبرت عن إعجابها بالألوان الزاهية في أعمدة المعبد وفي معبد خنسو.

أنتم تعيشون حلم طفولتي

وأشار مدير عام معابد الكرنك، إلى أن الممثلة الأمريكية أكدت أن عشقها للآثار المصرية بدأ منذ الصغر، إذ كانت تحلم منذ الصغر أن تصير عالمة في علوم المصريات، وكانت شديدة السعادة عندما وجدت سيدات من الأثريين والمرممين المصريين في المعبد، قائلة لهم: "«أنتم تعيشون حلم طفولتي».