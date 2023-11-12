أستاذ علاقات دولية: «المتحدة» تؤدي دورا مهما في مواجهة الإعلام الغربي

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ التحرك المجتمعي المصري في إطار دعم غزة مستمر وموصول بصفة دائمة على مدار 24 ساعة، موضحا أنّ مصر نجحت في كسر الحصار على غزة، وتقديم الدعم بكل القوافل الطبية والمساعدات العاجلة، ونقل المصابين والحالات الحرجة إلى عدد من المستشفيات في مصر.

وأشار إلى أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أرادت أن تكون لها مشاركة في دعم غزة، مشيرًا إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة دعمًا في إطار العمل المجتمعي.

وأضاف الشيمي أنّ عددا كبيرا من الشركات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال القطاع الخاص ستحذوا حذو الشركة المتحدة.

ولفت إلى أنّ الشركة المتحدة تقدّم دعما مهنيا في مجال العمل الإعلامي، خاصة في مواجهة إعلام غربي أمريكي يصور أنّ الوضع داخل الأراضي المحتلة وكأنّه دفاع عن النفس من جانب الكيان الإسرائيلي.

وأكد الشيمي أنّ التحرك المجتمعي المصري لدعم غزة هو تعبير عن التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني، ورفضًا للممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.