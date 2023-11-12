خبير دولي: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية للسلام «جامعة مانعة»

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الدور المصري ومواقفها وسياستها تجاه القضية الفلسطينية بمثابة نور لكل السياسات الدولية، لرفع المعاناة وتقديم كل العون بما يتلاءم مع احتياجات الشعب الفلسطيني، بجانب تخفيف التصعيد وتحقيق التسوية الشاملة.

«البرديسي»: كلمة السيسي عبرت عن الجرحى والقتلى

وأضاف «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية، عبرت عن الجرحى والقتلى وكل هذه الآلام والمشاهد التي نراها في غزة، وكانت بمثابة صوت الضمير اليقظ للعالم، والذي ينادي برفع المعاناة عن شعب فلسطين.

كلمة الرئيس السيسي جامعة مانعة

وتابع خبير العلاقات الدولية: «كلمة الرئيس السيسي كانت جامعة مانعة، من التعبير عن مرور الوقت ثقيلاً على أهل غزة المحاصرين والظروف شديدة القسوة، وتحذيره من طول أمد الاعتداءات الوحشية والمتكررة بحق الفلسطينيين وأنها قد تغير المعادلة بين عشية وضحاها، ما يعد إنذار للمجتمع الدولي قبل فوات الأوان».