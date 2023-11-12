نصائح للقيادة الآمنة في الطقس السيئ.. اترك مسافة وشغل المصابيح الأمامية

قدر كبير من الحذر والاهتمام تتطلبه القيادة في الطقس السيئ وخاصة عند تساقط الأمطار بغزارة، لتجنب حوادث الطرق، إذ يمكن اتباع عدد من الإرشادات المهمة لتحقيق السلامة وضمان رحلة أكثر أمانا لنفسك وللآخرين.

ومع تقلبات الطقس وبدء فصل الشتاء يقدم «الوطن» نصائح للقيادة الآمنة وقت تساقط الأمطار وفقا لموقع «Hamilton» الكندي:

- القيادة ببطىء

عندما تتفاجئ بسقوط الأمطار عليك تقليل السرعة أثناء القيادة، إذ تقلل الظروف الممطرة من تماسك سيارتك على الطريق، ويتيح إبطاء السرعة تحكما أفضل ومسافات توقف أقصر، مما يقلل من مخاطر وقوع حوادث.

- ترك مسافة كافية

الحفاظ على مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامها أمر مهم جدا لتحقيق السلامة وقت تساقط الأمطار، إذ أن ظروف الطقس الرطبة تجعل السيارة تستغرق وقتا أطول للتوقف، ووجود مسافة كافية تمكنك من التوقف دون الاصطدام بسبب الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، لذا من الضروري أن تكون مسافة التتبع الآمنة على الأقل ثانيتين خلف السيارة التي أمامك، ويتيح لك ذلك رؤية ما حول السيارة التي أمامك ويمنحك مسافة كافية للتوقف فجأة، وقد تحتاج إلى وقت أطول من الثانيتين في سوء الأحوال الجوية، أو عند متابعة الدراجات النارية أو الشاحنات الكبيرة، أو عند حمل حمولة ثقيلة.

- تشغيل المصابيح لضمان الرؤية

يجب الحرص على تشغيل المصابيح الأمامية لتحسين الرؤية في حال الطقس السيئ حتى أثناء ساعات النهار ووجود أشعة الشمس، مع ضرورة التأكد من أن ماسحات الزجاج الأمامي ومزيلات الصقيع في حالة عمل جيدة للحفاظ على الزجاج الأمامي نظيفا.

- تجنب الحركات المفاجئة

من الضروري خلال تساقط الأمطار أن تكون حركة السيارة سلسة وتدريجية، وتجنب الحركات المفاجئة والمنعطفات الحادة، أو الكبح المفاجئ، أو التسارع السريع، لحماية السيارة من الانجراف مع تيارات المياه وفقد السيطرة على القيادة.

- التزام الهدوء عند الانجراف مع تيارات المياه

عندما تفقد السيطرة على قيادة السيارة بسبب تراكم المياه على الطريق، فإن النصيحة الذهبية هي البقاء هادئا وتجنب الحركات السريعة مع تخفيف الضغط على البنزين، والتحرك ببطىء ناحية الوجهة التي ترغبها مع ثبات عجلة القيادة.

- صيانة الإطارات

التحقق بانتظام من إطارات السيارة يحمي قائد السيارة خلال وقت تساقط الأمطار، إذ إن الإطارات التي يتم صيانتها بشكل صحيح تمثل قوة جر أفضل، خاصة عند سقوط الأمطار.

- احذر نظام تثبيت السرعة

تجنب استخدام مثبت السرعة عند تساقط الأمطار، فمن الضروري الحفاظ على السيطرة الكاملة على سرعة السيارة وتسارعها للتفاعل مع ظروف الطريق المتغيرة.

- متابعة الطقس

احرص على متابعة النشرات الجوية بانتظام، والبقاء على اضطلاع مستمر بتوقعات الطقس قبل بدء القيادة مع مراقبة أحوال الطقس أثناء القيادة، والتوقف التام حال ساءت الأحوال الجوية خلال الطريق بمكان آمن.

ومن جانبه أضاف المهندس أحمد الجزيري، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات النقل الكبرى والحاصل على ماجستير الإدارة والعلوم اللوجيستية، في حديثه لـ «الوطن» عدة نقاط مهمة أخرى لضمان السلامة على الطرق وهي:

- تشغيل تكييف السيارة

من الضروري عند إحكام إغلاق النوافذ نتيجة المطر الشديد، فيجب تشغيل الهواء لكي يتم التخلص من بخار الماء الذى يتكون على الزجاج داخل السيارة ويعوق الرؤية.

- تجفيف الحذاء

ضرورة أن يحرص قائد السيارة على تجفيف حذاؤه إذا كان مبتلا ودواسات الفرامل والبنزين والدبرياج جيدا قبل القيادة، حتى لا تتسبب في حدوث مفاجآت على الطريق.