 سكان غزة استخدموه بدلا من الوقود.. هل يعمل زيت الطعام على تشغيل السيارة؟

لحظات مأساوية يعيشها أهالي غزة، إذ لم يكن يعد هناك ملاذا أمنا داخل أي مكان في القطاع، بسبب الهجمات المكثفة التي يفعلها الاحتلال الإسرئيلي وتسببت في أضرار كثيرة، منها نقص الوقود الذي أدى إلى توقف الخدمات في المستشفيات والسيارات الأمر الذي جعل السكان يلجأون إلى استخدام زيت الطعام بدلا منه.

سكان غزة يستخدمون زيت الطعام بدلا من الوقود

ظهر أحد سكان غزة في مقطع فيديو يستخدم زيت الطعام، بدلا من الوقود لكي يشغل سيارته، وفقا لمقطع فيديو نشرته قناة إكستر نيوز، ما أثار تسأولا «هل يكون زيت الطعام بديلا للوقود لتشغيل السيارة».

إمكانية تشغيل السيارة بزيت الطعام

في هذا الشأن، قال مينا عبده، صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات ببورسعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه من المستحيل أن يقوم زيت الطعام بتشغيل السيارة بدلا من الوقود إلا إذا كان هناك نسبة من الوقود في السيارة: «مفيش زيت بيشغل العربية وده أمر من المستحيلات والزيت مش بيولع وده بيدخل على دورة احتراق فمش هيدي طاقة للعربية عشان غير قابل للاشتعال، لكن الوقود بيولد طاقة وده اللي بيخلي العربية تشتغل».

وتابع «مينا» أن ما فعله الشاب الفلسطيني هو من الممكن أن يكون هناك نسبة بسيطة من الوقود داخل السيارة: «أكيد لما حط الزيت كان في نسبة بنزين في العربية أو حتى في المواسير بتاعتها لكن غير كدا استحالة تشتغل»، مشيرا إلى أنه في حالة استخدام زيت الطعام بديلا عن الوقود قد يسبب أضرارا كثيرة في السيارة: «الزيت لو اتحط في جهاز الحقن بتاع العربية اللي هو في رفع الإبرة بالظبط هيكتم العربية وهيبوظ الجهاز ده».