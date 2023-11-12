تركيب 544 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية مجانا في الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية جمعية الأورمان في تركيب 544 وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى تركيب وصلات المياه.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

العمل التنموي والاجتماعي

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

مياه شرب نقية

من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأشار إلى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28.108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية.