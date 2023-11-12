محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية وسقوط الأمطار

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير إلى سقوط أمطار خلال اليوم، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ونشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة.

التعامل مع الأمطار

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي، وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

التعامل مع شكاوى المواطنين

وشدد محافظ القاهرة على جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين في أماكن تجمع المياه، وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ أنه جرى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة، لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.