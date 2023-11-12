توافد خريجي جامعتي عين شمس وبنها على مجلس الدولة لسحب ملف الوظائف

توافد عدد كبير من خريجي كليات الحقوق جامعتي عين شمس وبنها إلى مقر مجلس الدولة الكائن بشارع عصام الدالي بالدقي محافظة الجيزة، وذلك وفقا للجدول المعلن من مجلس الدولة والذي بدأ بجامعتي القاهرة والمنوفية، ويستمر استقبال بقية الجامعات حتى 19 نوفمبر.

شروط التقدم للوظيف

ويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلي:

1 - التقدم للذكور والإناث.

2 - ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقاً لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4 - ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

5 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6 - أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

7 - تسحب الملفات من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة الكائنة في 2 شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة.

المستندات المطلوبة لاستلام الملف

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - ما يفيد بسداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

4 - سحب الملفات خلال الفترة من السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 حتى نهاية عمل يوم الأحد 19 نوفمبر 2023.

5 - تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة في الفترة من السبت 2 ديسمبر 2023 حتى الأحد الموافق 10 ديسمبر.

6 - يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المحددة لكل جامعة والمنشورة على صفحة وحدة تعيينات الأعضاء لمجلس الدولة على «فيس بوك».