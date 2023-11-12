مركز شباب أسوان يطلق حملة تبرع بالدم لصالح المصابين الفلسطينيين

نظم مركز شباب مدينة أسوان حملة قومية جديدة للتبرع بالدم، بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم غزة تحت شعار «تضامن شباب مصر مع غزة»، ضمن مبادرة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لتشجيع التبرع بالدم في جميع أنحاء البلاد.

وشملت الحملة مراكز الشباب في جميع محافظات مصر، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية وبنك الدم.

الحملة تستهدف دعم الشعب الفلسطيني

واستهدفت الحملة بشكل عام دعم الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص دعم الأشقاء في غزة، من خلال توفير التبرعات اللازمة لمعالجة الجرحى والمصابين.

وتسلط حملة التبرع بالدم الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه مراكز الشباب في المجتمع حيث تعمل وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقة الشباب المصري وتوجيهها لصالح الدولة، ولدعم الحملات القومية التي تُنظم على مستوى البلاد.

دعم الشعب الفلسطيني

واكدت مديرية الشباب بأسوان، في بيان، أن حملات التبرع بالدم ليست مجرد فعل إنساني، بل يُعد جزءًا من المساهمة الفعّالة في بناء المجتمع ودعم الأشقاء في الدول الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة.