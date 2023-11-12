مستعمرون يتجمهرون قرب قرية «كيسان» في «بيت لحم» رافعين أعلام إسرائيل

قال رئيس مجلي قروي كيسان، موسى عبيات، إن مجموعة من المستعمرين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمهروا قرب مقر المجلس القروي لكيسان بفلسطين.

مستعمرون يتجمهرون قرب قرية كيسان وجنوب بيت لحم

وأضاف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المستعمرين رفعوا أعلام دولة الاحتلال، بالتزامن مع اقتحام القرية، ودهم وتفتيش المنازل.

وتجمع مستعمرون من غوش عتصيون على الشارع الاستيطاني الذي يسمى بشارع 60، الواصل بين مدينة القدس ومحافظة الخليل، رافعين الأعلام الإسرائيلية.