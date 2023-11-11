«المواطنة وحقوق الإنسان»: المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني يجب ألا نتخلف عنه، وعلى الأحزاب السياسية دور بأن توضح ما تم من إنجازات وما سوف يتم ومتى تتوجه لصناديق الاقتراع تنتخب ما تريد.

الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأضاف جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وما يهمنا أن تكون المشاركة إيجابية وكل ينتخب ما يريد، لأننا في ظل دولة حريات وديمقراطية، مشيرًا إلى أن مصر ترعى الحقوق والحريات وتطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، وتتفوق عن دول غربية كثيرة تتشدق بحقوق الإنسان، وهم يكيلون بمكيالين أمام الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني صاحب الأرض.

موقف الرئيس السيسي من الأزمة الفلسطينية واضح

وأوضح رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أن موقف الرئيس السيسي من الأزمة الفلسطينية واضح يؤيده الشعب المصري، لأنه يرعى القضية الفلسطينية بكفاءة ووصول المساعدات لأهل غزة.