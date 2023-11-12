بعد الموافقة عليها.. أبرز التعديلات المستحدثة على قانون جائزة المبدع الصغير

أقر مجلس النواب في التعديلات التي وافق عليها في جلسته اليوم على القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، 5 شروط وفقا للقانون، تضمنت الآتي:

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.

5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، مالم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة

تعديلات قانون جائزة المبدع الصغير

وتضمنت التعديلات على المادة 3 من القانون الحالي، وتنص على:

تُشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.

2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

3- رئيس دار الأوبرا المصرية.

4- رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

5- مستشار من مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.

6- ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

يصدر قرار بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء،، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

وافق مجلس النواب نهائيا علىمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.