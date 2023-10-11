إيرادات فيلم البعبع لأمير كرارة تحقق 43.4 مليون جنيه في 14 أسبوعا

نجح فيلم البعبع بطولة أمير كرارة في تحقيق إيرادات تتجاوز 43 مليون و412 ألف جنيه، وذلك على مدار أكثر من 14 أسبوع عرض بالسينما، تزامنا مع موسم أفلام عيد الأضحى 2013، والذي تصدر إيراداته فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بأكثر من 130 مليون جنيه.

وبعد نجاح ومرور 14 أسبوع عرض بالسينما، ومع طرح أفلام جديدة بدور العرض، تراجع فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، إلى المراكز الأخيرة في قائمة إيرادات الأفلام اليومية في شباك تذاكر السينما، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتحقيقه إيرادات هزيلة يوميًا ما جعله مهددًا بالسحب.

قصة فيلم «البعبع»

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقررالتوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته رأسًا على عقب، وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.