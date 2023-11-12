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«حزب الله» اللبناني يستهدف جرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي ويقتل طاقمها

كتب:

منتصر سليمان
03:09 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
لبنان

لبنان

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد بأن «حزب الله» اللبناني يستهدف جرافة تابعة للاحتلال بالصواريخ الموجهة، ما أسفر عن تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عدد من الإصابات.

وفي سياق متصل، أدان الدكتور يوسف بخاش، نقيب أطباء لبنان، اليوم، الاعتداء الوحشي الذي تعرض له مستشفى ميس الجبل، مؤكدًا أنّه «لا يمت إلى الإنسانية أو قواعد الحروب بصلة، ويُفترض تحييد المستشفيات والمراكز الصحية خاصة والمدنيين عامة».

واستنكر «بخاش»، استمرار تعرض الطواقم الطبية وقصف المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومحاصرتها في قطاع غزة، والتي انتقلت إلى جنوب لبنان، خاصة بعد استهداف سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة الإسلامية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعرب نقيب أطباء لبنان عن أسفه لاستشهاد نحو 40 طفلًا كانوا يتلقون العلاج في غرفة العناية المشددة، بعد أن شدد العدو الإسرائيلي حصاره على مجمع الشفاء في غزة ومنع عنه المياه والكهرباء والأكسجين.

وجددت نقابة أطباء لبنان، مناشدتها لنقابات الأطباء حول العالم «التحرك السريع لمنع مثل هذه الممارسات العدوانية والوحشية بحق القطاع الطبي ومراكز الاستشفاء والإيواء». 

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بقلم منتصر سليمان