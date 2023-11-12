مصر أكتوبر ببورسعيد يعقد اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

عقدت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد رشدي، اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة خطة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

حملات توعية للمواطنين

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء محمد حرب أمين أمانة التنظيم بالمحافظة، وجميع أعضاء وقيادات وكوادر أمانات هيئة مكتب المحافظة، وتناول الاجتماع الخطة المستقبلية للأمانة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين لحثهم علي المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية من أجل الحفاظ على الاستقرار والاستمرار للمشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر وذلك تحت شعار «انزل وشارك».

ومن جانبه، أكد محمد رشدي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، على توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما يترتب على ذلك من الحفاظ على مستقبل التنمية في مصر خاصة بالمناطق الحدودية وخاصة أرض سيناء، وهو الأمر الذي ينعكس على تحقيق تنمية مستدامة علاوة على استمرار مشروعات التجارة بين مصر والدول الأخرى عبر المعابر الحدودية.

تنمية معدلات الاستصلاح الزراعي

وفي الوقت نفسه، أشار اللواء محمد حرب أمين أمانة التنظيم بالمحافظة إلى النهضة الكبيرة التي يشهدها مشروع تنمية معدلات الاستصلاح الزراعي وشدد الأمين العام في توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية في مختلف أحياء بورسعيد علاوة على توعية العاملين بالمصانع والمحلات والشركات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أهمية دور أمانة المرأة في توعية السيدات والفتيات، بالإضافة إلى دور أمانة الشباب على أن يكونوا على أكثر توعية وانتشارا في الشوارع والميادين لتوعية الشباب والفتيات بالنزول للمشاركة الانتخابية.