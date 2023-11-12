استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. «اعرف الجرام بكام»

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-11-2023 في نهاية التعاملات، عقب انخفاض، أمس، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2600 جنيه، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 1938 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2971 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2229 جنيها، وعيار 14 بلغ 1733 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و800 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم، نحو 1938 دولارا للأوقية.

ويتجه سعر الذهب العالمي لتسجيل خسائر أسبوعية عقب تصريحات من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي وعلى رأسهم الرئيس جيروم باول، خاصة مع احتمالية رفع سعر الفائدة مجددً مما أضر بالمسار الصاعد لأسعار الذهب.