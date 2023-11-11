استقرار أسعار الذهب اليوم السبت خلال منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 11-11-2023 في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2600 جنيه بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2971 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، مسجلا نحو 2724 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2600 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، مسجلا نحو 2229 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1733 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-11-2023 استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 20800 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1938 دولار.